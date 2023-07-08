Амеба Неглерия Фоулера пробралась в мозг к ребенку, блокировала нервую систему и убила его

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 560 0

Амеба Неглерия Фоулера убила ребенка в Индии

Амеба Неглерия Фоулера пробралась в мозг к ребенку, блокировала нервую систему и убила его

Фото: www.globallookpress.com

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На спасение подростка не было никаких шансов.

Купание в теплой и грязной воде чревато смертельными последствиями. Так, в индийском штате Керала 15-летний подросток умер из-за амебы, которая пробралась в его мозг. Об этом сообщило издание India Times, отметив, что шансов на спасение ребенка не было совсем.

«По словам министра здравоохранения Кералы Вины Джордж, жертва, 15-летний мальчик из Панавалли в округе Алапужа, умер в пятницу от первичного амебного менингоэнцефалита (ПАМ), редкой инфекции головного мозга», — передает СМИ.

Отмечалось, что это уже пятый случай заражения амебой в регионе. Летальность составляет 100%.

Амеба Неглерия Фоулера (Naegleria fowleri) проникает в организм человека, прикрепляясь к обонятельному нерву. Через рот — заглатывание воды — добраться до мозга она не может. Как только простейшее достигает цели, то практически сразу блокирует центральную нервную систему. Медики не успевают спасти жизнь пациенту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что больше всего заражений поедающей мозг амебой зарегистрировали в США.

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