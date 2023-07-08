Не надо так: десять ошибок у ходе за кожей лица

Обычные процедуры могут навредить коже — даже умывание пенкой. Все секреты раскрыла бьюти-блогер Наталья Давыдова.

Блогер Наталья Давыдова знает о всех новинках в бьюти-сфере и изучает советы разных специалистов. Эксперт рассказала изданию 7Дней.ru о распространенных ошибках ухода за кожей, которые перечислил доктор и пластический хирург Амиа Карам.

Дорого — не значит качественно

Цена продукта не всегда говорит о ее эффекте. Порой известные бренды просто очень сильно завышают цену. Да, они могут иметь красивую упаковку и создавать приятные тактильные ощущения на коже. Но вот только эффекта от них может и не быть. Можно найти более качественное средство за меньшую цену.

Какой ингредиент должен быть в антивозрастной уходовой косметике

Очень качественный омолаживающий эффект создает ретинол. Но многие им пренебрегают. Некоторые считают, что этот ингредиент бесполезен летом. Однако блогер уверяет, что это не совсем так. На самом деле ретинол разрушается от солнечных лучей. И произойти это может даже зимой. Врач же рекомендует использовать косметику с содержанием ретинола совместно с SPF.

Вся надежда на лазер

У лазерных процедур, действительно, очень мощный и быстрый эффект. Но многие начинают забрасывать это дело. Но чтобы эффект сохранялся, его нужно поддерживать и в домашнем уходе — пользоваться SPF, увлажнять кожу, правильно ее очищать.

Нерегулярный уход

Многие забывают про регулярность при уходе за собой. Когда вы принимаете различные средства четко и по графику, то и кожа будет выглядеть соответствующе. Но когда вы бросаете это дело, то ответит тем же.

А что насчет отшелушивающих средств?

Частое использование скрабов и пилинга может привести к неприятным последствиям. Среди них раздражение, сухость кожи, появление высыпаний и излишней жирности. Скрабами пользоваться можно, но максимум один раз в неделю.

SPF нужно использовать только летом?

Одна из основных ошибок при уходе за собой — это использование SPF-кремов только во время курорта, находясь под лучами солнца. На самом деле это большое заблуждение. Эксперт рекомендует пользоваться защитными кремами в любое время вне зависимости от погодных условий.

Декоративные средства с содержанием SPF

Еще одна ошибка, которую совершают многие. Блогер рекомендует не использовать декоративные средства с содержанием SPF вместо полноценных солнцезащитных кремов, так как первые не защитят от ультрафиолетового излечения.

Чистить кожу нужно правильно

Очищающие пенки — средство номер один каждой уважающей себя девушки. Однако не все знают, что в такие пенки добавляют микроскопический абразив, чтобы повысить эффективность очистки. Как следствие — кожа становится сухой. Лучше взять нежное моющее средство на основе геля. Главное, чтобы оно не пенилось.

Больше витамина C

Нельзя пренебрегать этим компонентом. Искать его нужно не только в средствах для ухода, но и в продуктах. Витамин С предотвращает пигментацию, стимулирует выработку коллагена и является антиоксидантом.

С жирной кожей тоже нужно работать

Многие ошибочно полагают, что если кожа жирная, то ее не нужно увлажнять. Эксперт рекомендует проводить такую процедуру, к какому бы типу не относилась кожа. Это поможет достичь идеального баланса.

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