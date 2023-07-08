«Незаявленный краситель»: раскрыта причина отравления детей в Первоуральске

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 25 0

Роспотребнадзор сообщил, что причиной отравления детей в Первоуральске стала интоксикация

«Незаявленный краситель»: раскрыта причина отравления детей в Первоуральске

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Несовершеннолетние были госпитализированы после употребления пива. Что не так оказалось с этим алкоголем?

Десять детей в Первоуральске отравились спиртными напитками. Причиной стала интоксикация в результате употребления алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области в Telegram-канале.

Так, были проведены исследования алкогольной продукции, которую употребляли несовершеннолетние. Спиртное изучили в лаборатории контроля химических факторов ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». По показателям безопасности напитков были получены положительные результаты. А вот к качеству есть вопросы.

«По показателям качества выявлено одно несоответствие: в пивном напитке „Доктор Дизель Манго и Красный апельсин“ обнаружен незаявленный в составе краситель», — написала пресс-служба Роспотребнадзора.

В настоящее время идет разбирательство с изготовителем.

Об отравлении детей стало известно вчера, 7 июля. Несовершеннолетних доставили в медицинское учреждение. Два ребенка попали в реанимацию. Как отметили в ведомстве, на сегодняшний день все пострадавшие выписаны из больницы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что появились новые подробности в деле об отравлении алкоголем под Первоуральском.

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