В Великом Новгороде задержан подозреваемый в убийстве девушки, тело которой нашли в бочке

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 100 0

Молодой человек полностью признал вину. По версии следствия, сделал он это на почке ревности.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; СУ СК России по Новгородской области; 5-tv.ru

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В Великом Новгороде задержан подозреваемый в убийстве 23-летней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новгородской области.

Как писал ранее 5-tv.ru, тело девушки было найдено на балконе квартиры в одном из многоквартирных домов города — она была обернута целофан и спрятана в металлическую бочку. Убитая была в одежде, со связанными скотчем руками и ногами, а во рту у нее был кляп.

Подозреваемым в совершении убийства является ее молодой человек. По некоторым данным, пара жила вместе на протяжении двух лет. Примерно за неделю до убийства молодой человек принес эту самую бочку домой. Сожительнице тогда заявил, что она нужна ему якобы для хранения удобрений.

По версии следствия, подозреваемый совершил преступление на почве ревности. Тело девушки пролежало в бочке более месяца.

«По версии следствия, в первых числах 2023 года сожитель девушки в ходе ссоры на почве ревности задушил ее. Через несколько дней поместил тело девушки в бочку и спустя еще несколько дней переместил ее на балкон», — рассказала старший следователь-криминалист регионального ведомства Рита Романец.

ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; СУ СК России по Новгородской области; 5-tv.ru

Также сообщается, что молодой человек спустя месяц после преступления съехал из той квартиры к своей знакомой. Там он и был задержан. Вину в совершении убийства он признал полностью.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пропавшую после ссоры с мужем молодую мать нашли мертвой в лесу на Урале.

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