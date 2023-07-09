Безоговорочная поддержка: Россия нашла надежных союзников в лидерах стран ШОС

Все понимают, что пришло время сплотиться против общего врага — США.

Выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа, российские политические круги — да и все общество — наглядно продемонстрировали сплоченность и высокую ответственность за судьбу Отечества. О том, благодаря чему удалось не допустить раскола, президент на этой неделе рассказывал коллегам по ШОС (Шанхайская организация сотрудничества).

Соседи ведь звонили в Москву, интересовались, выражали поддержку действиям Кремля. Партнеры по ШОС — это надежный тыл для России.

«Сейчас против нас, по сути, ведется гибридная война, используются беспрецедентные по масштабу, нелегитимные антироссийские санкции. Хотел бы подчеркнуть, что Россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям. И в нынешней обстановке наша страна продолжает устойчиво развиваться. Российский народ, как никогда, консолидирован», — сообщил Владимир Путин.

Между тем, ШОС расширяется — в организацию вошел теперь еще и Иран, на очереди — Белоруссия. Общение выходит за рамки географии и экономики, есть понимание, что регион надо защищать от попыток извне раскачать ситуацию. В выступлениях ни разу не прозвучало слово «Америка», но все понимали, о ком речь.

Любопытна была позиция Индии, у которой есть прямые территориальные споры с тем же Китаем. Более того, незадолго до саммита Нарендра Моди ездил в Вашингтон с официальным визитом, где Байден убеждал его начать дружить «против Китая» и, как минимум, не помогать России.

Но Моди показал твердость — и во время поездки в США, и позже. Позиция Индии заключается в том, что их дом — Евразия, а народы, которые живут на этом континенте, для них — семья, и есть смысл получше узнать друг друга.

Россия пригласила соседей по ШОС на Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет в марте в Сочи, но, учитывая население этих стран, можно сказать, что мы пригласили полмира.