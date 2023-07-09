Имидж Макрона подорван? К чему привели массовые беспорядки во Франции

Протесты не утихали неделю. Чем все закончилось и грозят ли подобные волнения другим европейским странам?

В эти же дни в Германии обсуждали, как урезать социальные траты, чтобы увеличить военные: 30 миллиардов евро вынут из «социалки», из них десять миллиардов заберут из фонда поддержки семей с двумя и более детьми. Средства пустят на оборону страны и поддержку Украины. То есть отнимут у немецких семей, у немецких детей и передадут Зеленскому и на закупку оружия для собственной армии.

Конечно, Германия страна богатая, но уже не настолько богатая, как мы привыкли считать. Второй квартал их ВВП в минусе. Снижение поддержки семей с детьми чревато социальными волнениями. Ведь получают пособия, обычно, самые нуждающиеся, среди которых много семей мигрантов. А это тема, где из искры легко разгорается пламя, чему примером может быть Франция, где неделю в прямом смысле слова полыхали протесты.

Их удалось подавить лишь повальными арестами и бесцеремонной жесткостью стражей порядка. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Виталия Чащухина.