Наденьте намордник: помогут ли штрафы для владельцев за нападения собак обезопасить людей

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Корреспондент «Известий» рассказал, как штрафы для владельцев за нападения собак помогут обезопасить людей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Adam Lawrence; 5-tv.ru

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Недобросовестные хозяева выгуливают крупных собак, порой даже агрессивных, без намордника. Иногда это приводит в печальным последствиям. Изменят ли поправки в КоАП РФ ситуацию?

Еще десять лет назад была опубликована статья, которая математически доказывала — конфликтов в обществе становится тем больше, чем выше температура воздуха. Все очень наглядно: при похолодании столкновений меньше, как правило, при потеплении — больше. Всегда. На всех континентах. Во все эпохи. Есть даже конкретные цифры: плюс два градуса Цельсия вызывает равно плюс 50% межгрупповых конфликтов — между племенами, городами, странами и так далее.

Повышение температуры увеличивает агрессивность не только людей. Госдума, несмотря на жару, не может оставить в покое закон об охране животных. Новые поправки предлагают ввести должность кошачье-собачьего омбудсмена, то есть защитника прав.

С момента принятия пять лет назад этот документ дорабатывается: в него вносятся поправки, уточнения, вводятся наказания в Гражданский и Уголовный кодексы. В целом, учитывая «застарелость» проблемы, пять лет на проработку законов еще не так много. Ведь прежде десятилетиями животных считали юридическими вещами, неодушевленными предметами. А тут задумались о чувствах братьев наших меньших.

Но как всегда у любого явления есть обратная сторона. Мы так увлеклись защитой прав тех же собак, что под угрозой оказалась безопасность людей. И речь не только о стаях бродячих собак, но и о вполне ухоженных домашних питомцах. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Александра Морозова.

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