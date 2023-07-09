Накануне Юлия Ковальчук родила артисту еще одну дочку.

Алексей Чумаков поблагодарил жену Юлию Ковальчук за второго ребенка. В своем личном блоге артист посвятил целый пост матери своих детей и с трепетом высказался о своей любви.

«Теперь я папа дважды! Спасибо за еще одно волшебство! Всегда подозревал, что у женщины с Богом самый прямой контакт», — написал Чумаков под фотографией с крохотными ножками новорожденной дочери.

О пополнении в семье Ковальчук сообщила в своем личном блоге накануне. При этом официально пара не рассказывала о том, что ждет ребенка. На протяжении всего срока певица тщательно скрывала этот факт от публики.

Но первые слухи появились, когда артистку сфотографировали в супермаркете в Испании, куда она уехала от лишних глаз. На фото у певицы уже тогда заметили округлившийся живот. В это время Алексей Чумаков, оставшись в России, на вопросы о возможной беременности жены лишь отшучивался.

Возлюбленные поженились в 2013 году после пяти лет отношений и до сих пор считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Однако и их не обходят стороной слухи — то о разводе, то об интрижках на стороне, то о проблемах в постели. Стоит отметить, до сих пор ни одну из сплетен журналистам не удалось подтвердить железными доказательствами, а счастливые супруги тем временем продолжают хранить и увеличивать свой семейный очаг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков скрывают дочь от прессы.