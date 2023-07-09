«Даже подруги не знают»: ЮрКисс и Чеботина больше никогда не будут вместе?

Артист выпустил трек про неразделенную любовь. Неужели это была отсылка на бывшую возлюбленную?

Певец ЮрКисс 7 июля выпустил песню под названием «Колыбельная». В композиции рассказывается о душевных переживаниях по поводу неразделенной любви. Поклонники сразу же решили, что речь идет о музыкальной исполнительнице Люсе Чеботиной, с которой ранее у ЮрКисса был роман. Но артист решил все разъяснить, чтобы не создавать нелепых домыслов.

«В свете последних событий и их неправильных трактовок некоторыми людьми, я сразу хочу четко обозначить — мой последний трек не про Люсю! У меня были и другие отношения в жизни и хватало болезненных расставаний. Трек никакого отношения к Люсе не имеет. На этом расходимся, всем спасибо», — заявил ЮрКисс.

После расставания с артистом Чеботина решила скрывать свою личную жизнь. При этом певица утверждает, что в любви у нее дела идут отлично. Об этом сообщил портал StarHit.

«Я для себя решила, что личную жизнь больше никак не комментирую. У меня даже подруги не знают», — заявляла недавно артистка.

А ЮрКисс, в свою очередь, хвастался тем, что есть много фанаток, которые мечтают быть с ним. А вот некоторые из поклонниц даже присылают певцу свои интимные фотографии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Чеботину и ЮрКисса после расставания снова заметили вместе.