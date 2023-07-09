«Это был фейерверк»: Панкратов-Черный рассказал о выступлениях Зинаиды Кириенко

Звезда «Тихого Дона», названная критиком «символом чистой красоты», ушла из жизни в феврале прошлого года.

Народный артист России Александр Панкратов-Черный на открытии памятника актрисе Зинаиде Кириенко, умершей в феврале прошлого года, поделился воспоминаниями о ней.

«Зинаида Михайловна была не только кинематографистом, одна была еще и эстрадной актрисой. Она обожала встречи со зрителями, могла часами выступать перед народом — петь песни, танцевать. Это просто был фейерверк!» — рассказал актер.

Открытие памятника Кириенко он назвал знаковым событием для Союза кинематографистов России. Панкратов-Черный поблагодарил организацию за то, что она чтит память своих выдающихся людей. Также актер высоко оценил работу скульптора, сумевшего изобразить звезду «Тихого Дона» настоящей красавицей, какой она и была при жизни.

«Российский кинематограф без таких звезд, конечно, беднеет. Уходит поколение потрясающих, великих кинозвезд. И это грустно, конечно. И вот сегодня с одной стороны радостный день: мы открываем памятник — это знак того, что мы помним. А с другой стороны — грусть, потому что Зинаида Михайловна от нас ушла», — заключил Панкратов-Черный.

Открытие памятника Зинаиде Кириенко на Троекуровском кладбище в Москве приурочили к ее 90-летию. Народная артистка РСФСР умерла в ночь на 12 февраля 2022 года на 89-м году жизни. За два дня до этого ее госпитализировали с острым нарушением мозгового кровообращения. В больнице у актрисы диагностировали геморрагический инсульт, рак поджелудочной железы и коронавирус.

Об утрате артистки скорбела вся Россия — поклонники, политики, близкие и коллеги. Известный киновед и драматург Александр Поздняков назвал Кириенко «символом чистой красоты».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Троекуровском кладбище в Москве открыли памятник актерам Андрею Мягкову и Анастасии Вознесенской.