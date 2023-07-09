На Украине раскрыли позывной главкома ВСУ Залужного

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 56 0

Военный ВСУ Штефан рассказал, что позывной главкома Залужного — Волонтер

На Украине раскрыли позывной главкома ВСУ Залужного

Фото: REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

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Украинского генерала «сдал» в соцсети один из его подчиненных.

Позывной главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного — «Волонтер». Об этом пишет KP.RU со ссылкой на Telegram-канал военнослужащего украинской армии Анатолия Штефана «Штирлица».

«Кто не знает, позывной главкома — „Волонтер“. Думаю, что не нужно разъяснять, почему», — написал Штефан.

Сообщение он сопроводил серией выполненных нейросетью изображений персонажа «Звездных войн» Йоды, шеврон с которым ранее заметили на груди у Залужного. Возможно, Штефан так намекнул, что гроссмейстер Ордена джедаев является кумиром главкома ВСУ. Впрочем, не исключено, что история с позывным Залужного — не более чем попытка дезинформации с украинской стороны.

23423423423423 Главком ВСУ Валерий Залужный с изображением Малыша Йоды на бронежилете. REUTERS / COMMANDER-IN-CHIEF OF UKRAINE'S ARMED FORCES

Патч с Малышом Йодой — персонажем спин-оффа «Звездных войн» — на бронежилете Залужного разглядели в июне на одном из фото. Пользователи Сети до сих пор гадают, зачем 50-летний высокопоставленный военный носит на груди изображение представителя безымянной расы, к которой принадлежал магистр Йода.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Залужного «бесят» слова о том, что контрнаступление Украины продвигается медленнее, чем ожидали лидеры стран Европы.

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