На Украине раскрыли позывной главкома ВСУ Залужного

Украинского генерала «сдал» в соцсети один из его подчиненных.

Позывной главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного — «Волонтер». Об этом пишет KP.RU со ссылкой на Telegram-канал военнослужащего украинской армии Анатолия Штефана «Штирлица».

«Кто не знает, позывной главкома — „Волонтер“. Думаю, что не нужно разъяснять, почему», — написал Штефан.

Сообщение он сопроводил серией выполненных нейросетью изображений персонажа «Звездных войн» Йоды, шеврон с которым ранее заметили на груди у Залужного. Возможно, Штефан так намекнул, что гроссмейстер Ордена джедаев является кумиром главкома ВСУ. Впрочем, не исключено, что история с позывным Залужного — не более чем попытка дезинформации с украинской стороны.

Главком ВСУ Валерий Залужный с изображением Малыша Йоды на бронежилете. REUTERS / COMMANDER-IN-CHIEF OF UKRAINE'S ARMED FORCES

Патч с Малышом Йодой — персонажем спин-оффа «Звездных войн» — на бронежилете Залужного разглядели в июне на одном из фото. Пользователи Сети до сих пор гадают, зачем 50-летний высокопоставленный военный носит на груди изображение представителя безымянной расы, к которой принадлежал магистр Йода.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Залужного «бесят» слова о том, что контрнаступление Украины продвигается медленнее, чем ожидали лидеры стран Европы.