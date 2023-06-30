«Бесят»: Залужный о тех, кто делает ставки на контрнаступлении ВСУ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 83 0

Залужный заявил, что его бесят слова о медленных темпах контрнаступления ВСУ

«Бесят»: Залужный о тех, кто делает ставки на контрнаступлении ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

По его словам, им каждый метр дается кровью.

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что его «бесят» слова о том, что контрнаступление Украины продвигается медленнее, чем ожидали лидеры стран Европы. Об этом он заявил в интервью газете Washington Post.

«Это не шоу, за которым наблюдает весь мир и делает ставки, или что-то в этом роде. Каждый день, каждый метр дается нам кровью», — сказал Залужный.

К слову, до этого даже президент Украины Владимир Зеленский заявлял в интервью, что украинское контрнаступление продвигается «медленнее, чем хотелось бы».

Киевский режим активизировал штурмовые операции в Донбассе и начал анонсированное контрнаступление 4 июня. Об этом сообщил президент РФ Владимр Путин. По его словам, российской армии удается успешно отражать наступательные действия противника, предпринимаемые на разных направлениях.

Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВСУ даже не приблизились к российским укреплениям в ходе контрнаступления.

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