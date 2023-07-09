Школьница утонула в Казани после того, как на нее с тарзанки упал парень

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Полина Долгова
Полина Долгова 99 0

По факту произошедшего проводится проверка.

Школьница утонула в Казани после того, как на нее с тарзанки упал парень

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Школьницы утонула на озере Средний Кабан в Казани после того, как на нее, по предварительной информации, с тарзанки упал парень. Об этом пишет региональное управление МЧС России.

О случившемся в Приволжском районе Казани стало известно в 16:20 по московскому времени. На место трагедии прибыла группа спасателей. Только через час сотрудники вытащили тело 15-летного подростка, которое находилось на глубине в три метра, в десяти метрах от берега.

По предварительной информации, девушка плавала в тот момент, когда на нее прыгнул с тарзанки молодой человек. По факту смерти школьницы проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подросток пытался сжечь 15-летнюю подругу в Пермском крае.

Школьница утонула в Казани после того, как на нее с тарзанки упал парень

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Фото: Telegram / Главное управление МЧС России по РТ / mchstatarstan

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Фото: Telegram / Главное управление МЧС России по РТ / mchstatarstan

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