Как снимали фильм «Здравствуйте, я ваша тетя»? Татьяна Веденеева раскрыла детали

По словам артистки, солнечные сцены в саду из картины снимались в павильоне. Но зрители решили, что действие и впрямь происходило на улице.

Заслуженная артистка России Татьяна Веденеева сегодня празднует юбилей — звезде телеэкранов исполнилось 70 лет! Широкому зрителю она наиболее известна по роли в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!» Но как его снимали? Знаменитость раскрыла несколько деталей.

«Съемки часто проходили ночью, потому что собрать Джигархяняна, Гафта, Казакова, Калягина — таких знаменитых и занятых артистов — в одно время и в одном месте можно было только в это время суток», — рассказала Веденеева в интервью aif.ru.

Также артистка объяснила, почему ее эпизодическая роль так запомнилась зрителям. Ее героиня, племянница донны Розы Элли Делей, была противовесом всему тому сумасшествию, что творилось на экране, отметила артистка.

«Она (героиня. — Прим. ред.) смотрела на это с широко открытыми глазами и с чистой душой», — говорит актриса.

Звезда также отметила то, насколько удивительно и виртуозно работали операторы, которые смогли добиться того, что зрители восприняли сцены из павильона так, словно это было снято на улице в солнечный день. Команде удалось воспроизвести солнечные блики.

Фильм «Здравствуйте, я ваша тетя!» вышел на экраны в 1975 году. Он снят по мотивам пьесы Брэндона Томаса «Тетка Чарлея». Картина повествует о безработном парне, который попадает в богатый дом, где вынужден, переодевшись в женскую одежду, сыграть роль тетушки-миллионерши по имени донна Роза Д’Альвадорец, чтобы избежать полиции и помочь местным парням жениться на их возлюбленных.

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