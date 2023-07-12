«Не в том возрасте, когда хочу сажать цветы»: Агурбаш про загородную жизнь

В будущем певица не прочь обзавестись недвижимостью загородом.

Анжелика Агурбаш не готова копаться в грядках. О загородной жизни певица эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на музыкальной премии телеканала ММТВ (Музыка Мода ТВ. — Прим. ред.) «Легенды и новые имена».

По признанию Агурбаш, у нее пока нет собственного дачного участка с домом.

«Я еще не в том возрасте, когда я хочу сажать цветы и копаться в грядках, вот клянусь. Мне никогда не хотелось этого делать. Я очень люблю цветы, но я люблю цветы, растущие на лугу, либо в горшках. Я люблю, когда мне дарят цветы, мне дарят очень много цветов, но я очень не люблю за ними ухаживать», — смеется певица.

Тем не менее, в будущем она не прочь обзавестись недвижимостью загородом, где можно будет собираться всей семьей. Как считает Агурбаш, сначала людям важно купить квартиру в городе для мобильности, а потом можно задуматься и о покупке загородного дома.

«Я уже взрослый человек, поэтому мне нужен дом», — заключила певица.

В браке с белорусским актером и режиссером Игорем Линевым у Анжелики Агурбаш появилась дочь Дарья. Незарегистрированные отношения с культуристом Валерием Бизюком подарили певице сына Никиту. А в браке с Николаем Агурбаш, развод с которым широко обсуждался в СМИ, у артистки родился сын Анастас.

Ранее 5-tv.ru писал, как Анжелика Агурбаш рисковала жизнью на глазах сыновей.