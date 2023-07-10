«Легенда обмана»: в Центробанке предупредили о новой уловке телефонных мошенников

Регулятор разоблачил схему аферистов. Что делать, если вы стали потенциальной жертвой?

Телефонные мошенники придумали новую схему для обмана россиян. Об этом Центробанк предупредил в своем официальном Telegram-канале.

В сообщении поясняется, что аферисты начали обманывать клиентов российских банков, приглашая их на личный визит в Центробанк. Отмечается также, что злоумышленники используют все возможные рычаги давления, чтобы втереться в доверие к потенциальной жертве.

«Новая легенда обмана, которую преступники используют по всей стране, выглядит очень правдоподобно. Теперь они не только звонят гражданам от имени Центробанка, но еще и отправляют на электронную почту сообщения с приглашением на личный прием в Банк России», — указано в публикации.

В полученном адресатом письме содержатся его имя и отчество, а также приглашение в филиал Банка России в регионе его проживания. Для большей правдоподобности мошенники используют хитрую уловку — меняют домен почтового адреса, чтобы он совпадал с настоящей почтой ЦБ. Фейковые приглашения могут приходить с адреса cbr.ru.

Регулятор призвал не вестись на обманные трюки и в случае получения подобного письма за отсутствием записи в ЦБ не реагировать на него. Если вы столкнулись с подобной схемой лично, с вопросами всегда можно обратиться в Банк России по контактному телефону.

Ранее 5-tv.ru писал, что Центробанк допустил повышение ключевой ставки.