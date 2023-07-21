«Много желания покорить этот мир»: Анжелика Агурбаш про российских дизайнеров

По признанию певицы, все ее самые яркие выходы в свет были созданы маэстро Валентином Юдашкиным.

Востребованность отечественных дизайнеров объясняется их энергией и желанием покорить этот мир. Своим мнением эксклюзивно поделилась Анжелика Агурбаш с корреспондентом 5-tv.ru на музыкальной премии телеканала ММТВ (Музыка Мода ТВ. — Прим. ред.) «Легенды и новые имена».

«Мы же, я бы так сказала, советские люди, поэтому у нас глаза не замылены. У нас очень много энергии и у нас очень много желания покорить этот мир. Тот мир, который мы уже знаем, мир моды, уже немного стал таким консервативным, и немного, я бы даже так сказала, заскорузлым», — убеждена певица.

По признанию Агурбаш, ее не расстроил тот факт, что многие западные бренды ушли с отечественного рынка, ведь она уже несколько лет одевается у российских дизайнеров. Как рассказывает певица, все ее самые яркие выходы в свет были созданы маэстро Валентином Юдашкиным.

В одежде у артистки доминируют благородные цвета. Агурбаш отдает предпочтение белому, красному, шоколадному, темно-синему, а также черному цвету, из которого, как признается певица, состоит 90 процентов ее гардероба.

«Я не люблю многоцветие. Я люблю лаконичность», — объясняет артистка.

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