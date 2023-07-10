«Зеленский крайне зол»: Германия и США заблокировали заявку Украины в НАТО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 48 0

Bild: Зеленского разозлила блокировка заявки на вступление в НАТО Германией и США

«Зеленский крайне зол»: Германия и США заблокировали заявку Украины в НАТО

Фото: Reuters / YVES HERMAN

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Украинский лидер хотел публично обратиться с призывом принять его страну в Североатлантический альянс.

Главу Украины Владимира Зеленского привело в ярость решение США и Германии заблокировать заявку Киева на вступление в НАТО. Об этом пишет издание Bild.

«Президент Украины сейчас крайне зол на то, что ему не позволили это сделать», — написано в статье.

Авторы отмечают, что Зеленский хотел обраться к альянсу с публичным призывом. Однако инициатива была зарублена на корню.

Источник газеты рассказал, что США и ФРГ намерены подписать с украинской стороной некую декларацию, схожую с принятой в 2008 году в Бухаресте. Берлин и Вашингтон таким образом не выдвинут конкретного решения по членству Украины в НАТО, но поддержат общий курс.

Саммит Североатлантического альянса запланирован на 11–12 июля. Состоится он в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтеберг и премьер Эстонии Кая Каллас ранее анонсировали некий сюрприз по членству Украины в блоке, который будет озвучен в рамках мероприятий саммита.

Ранее, писал 5-tv.ru, Зеленский заявил, что Байден мог бы закончить конфликт на Украине за пять минут.

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