Зеленский: Байден мог бы закончить конфликт на Украине за пять минут, но Киев не согласен

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 56 0

Для этого придется пойти на уступки, указал украинский лидер. Но какие?

Зеленский: Байден мог бы закончить конфликт на Украине за пять минут, но Киев не согласен

Фото: www.globallookpress.com / Dirk Waem Belga News Agency

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Тема:
Спецоперация

У президента США Джо Байдена есть возможности, чтобы закончить конфликт на Украине за пять минут в случае отказа Киева от перешедших под контроль России территорий. Однако киевские власти не согласятся на это. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News.

«Если мы говорим о том, чтобы закончить конфликт ценой Украины, то есть заставить нас отказаться от территорий, я думаю, что таким образом Байден мог бы закончить его через пять минут», — сказал он.

Так украинский лидер оценил слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он может закончить конфликт за сутки в случае своей победы на выборах.

«Однажды в свое время у Дональда Трампа уже были эти 24 часа. Мы были на боевых действиях, не на полномасштабных, и в его распоряжении было это время, но у него, должно быть, были какие-то другие приоритеты», — добавил Зеленский.

Армия России продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет Зеленского после провала контрнаступления.

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