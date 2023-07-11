Убил и закопал: пропавшую под Челябинском школьницу нашли мертвой у реки

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Рита Миронова
Рита Миронова 106 0

Пропавшую в Челябинской области школьницу нашли мертвой у реки

Убил и закопал: пропавшую под Челябинском школьницу нашли мертвой у реки

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Сообщается, что подозреваемый в убийстве уже задержан. Кто и за что так жестоко расправился с маленьким ребенком?

В городе Сима Челябинской области нашли убитой 11-летнюю школьницу. Как сообщает URA.RU, тело обнаружили возле реки, где ранее был найден портфель.

«По предварительным данным, мужчина убил и закопал девочку, а рюкзак выбросил в реку», — рассказал источник.

Уголовное дело по факту убийства уже возбуждено — производство начали спустя сутки после пропажи девочки, так как это необходимая стандартная процедура. По данным источника, у следователей есть минимум один подозреваемый — отец одной из подруг жертвы.

Известно, что сотрудники полиции уже задержали подозреваемого, и он сознался в содеянном. Все его передвижения зафиксировали камеры видеонаблюдения.

«Мужчина работает в фермерском хозяйстве. Сейчас с ним проводятся следственные мероприятия», — сообщил источник.

Ранее 5-tv.ru писал, что житель Челябинска убил родную малолетнюю дочь и пытался покончить с собой.

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