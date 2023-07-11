Что я делаю не так? Перечислены главные женские ошибки в постели

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Рита Миронова
Рита Миронова 185 0

Телесный терапевт Мащенко посоветовала женщинам избавиться от комплексов, чтобы улучшить сексуальную жизнь

Что я делаю не так? Перечислены главные женские ошибки в постели

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Какие действия партнерши во время секса приводят мужчину в бешенство?

Одной из самых частых проблем в отношениях считается плохой секс. Зачастую ошибки в постели мешают партнерам лучше понимать друг друга и даже отдаляют. Телесно-ориентированный терапевт Анастасия Мащенко рассказала изданию «Страсти» об основных женских ошибках в постели.

Нет вовлеченности из-за комплексов

Если женщина во время секса с партнером думает лишь о том, как лучше выглядеть в той или иной позе, а не о собственном удовольствии, то секс можно считать провальным. Эксперт посоветовала поработать с головой и избавиться от всех навязанных комплексов, а главное — понять, что не надо становиться идеалом, чтобы наслаждаться своим телом и интимной жизнью.

Страх осуждения

Образ приличной девушки может разрушить парочка потаенных желаний, но разве это важно, если это принесет вам обоим удовольствие? Всю жизнь играть роль правильной девочки — значит не получить максимального кайфа от секса и всей жизни.

«Поверьте, у мужчины тоже есть тайные желания, о которых он стесняется сказать, боясь, что над ним посмеются — обязательно нужно научиться говорить про это и делать это очень деликатно», — объяснила Мащенко.

Излишняя сдержанность

Делать то, что хочется, и кайфовать от процесса гораздо важнее, чем показаться сумасшедшей или дерзкой. Мужчинам нравится, когда женщина получает кайф от себя.

Травмы из прошлого

Возможно, насилие или болезненные роды заставили женщину замкнуться. Отсюда и боли во время секса. В таком случае нужно работать с головой и телом.

Отсутствие знаний о мужском удовольствии

Чтобы не гадать и не действовать методом проб и ошибок, просто поговорите со своим партнером. У каждого человека разная чувствительность, поэтому заранее узнать, как нравится именно вашему мужчине, лишним не будет. А насколько облегчит вам жизнь!

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