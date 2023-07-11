«Не стоит носить розовые очки»: почему Турцию не хотят видеть в Европе

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 114 0

Песков: Турцию не хотят видеть в ЕС, в Анкаре не должны носить на этот счет розовые очки

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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По словам представителя Кремля, все вещи нужно называть своими именами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Турцию не хотят видеть в Европе. Об этом он рассказал журналистам на очередном брифинге.

«Турция может ориентироваться на Запад, мы знаем, что в истории Турецкой Республики были периоды интенсивного ориентирования на Запад, были периоды менее интенсивного, но также мы знаем, что, если называть вещи своими именами, Турцию никто не хочет видеть в Европе, я имею в виду европейцы», — говорит Песков.

Он также добавил, что турецкие партнеры не должны носить «розовые очки», а вещи нужно называть своими именами.

Турция является кандидатом на вступление в ЕС с 1999 года. В 2016 году переговоры Анкары и Брюсселя по данному вопросу были заморожены.

До этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что Анкара буквально «сидит под входной дверью» Евросоюза уже на протяжении 50 лет. Он постоянно требует, чтобы все данные обещания в адрес Турции были исполнены в полном объеме.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Столтенберг заявил о согласии Турции принять Швецию в НАТО.

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«Не стоит носить розовые очки»: почему Турцию не хотят видеть в Европе

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