Скандально известного Андрея Мельника уволили с должности замглавы МИД Украины

Скандально известного экс-посла Украины в ФРГ Андрея Мельника уволили с занимаемой им должности заместителя главы украинского МИД. Об этом представитель правительства в парламенте Незалежной Тарас Мельничук написал в своих социальных сетях.

По его словам, замминистра иностранных дел был снят с должности решением, принятым на заседании Верховной Рады. О причинах и предпосылках увольнения Мельника Мельничук не рассказал.

В июле 2022 года Мельник лишился должности украинского посла в Германии. Соответствующий указ был подписан украинским лидером Владимиром Зеленским. Должность замминистра внешнеполитического ведомства он занимал с ноября прошлого года.

Кроме того, в мае стало известно, что власти Бразилии согласилось на назначение Мельника послом Украины в своей стране.

Мельник, будучи послом Украины в Германии, неоднократно оскорблял немецкое правительство и граждан. Однажды он назвал канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» за отказ посетить Киев. Отношения между Мельником и немцами накалились до такой степени, что украинской стороне пришлось отозвать его из ФРГ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мельник нахамил депутату бундестага за критику поставок кассетных бомб Киеву.