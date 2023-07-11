Лена Катина раскрыла вес и рост новорожденного сына от Дмитрия Спиридонова

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

У певицы и предпринимателя появился на свет первенец, названный Демьяном.

Лена Катина раскрыла вес и рост новорожденного сына от Дмитрия Спиридонова

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Лена Катина поделилась с поклонниками радостью от появления на свет сына от предпринимателя Дмитрия Спиридонова. В личном блоге певица опубликовала фото с новорожденным малышом.

«Спешу поделиться своим счастьем. Сегодня, 11.07.2023 года, я во второй раз стала мамой! Столько эмоций не передать словами. Поздравляю нашего папу Дмитрия Спиридонова», — написала Катина.

Она добавила, что мальчик, получивший имя Демьян, появился на свет ростом 52 сантиметра и весом 3,290 килограмма. О рождении ребенка до этого сообщил радостный отец. В соцсети бизнесмен написал, что стал «батей», и поблагодарил супругу за сына.

Фото: Instagram* / lenakatina

Пара узаконила отношения в 2022 году. Предприниматель долгое время боролся с онкологией — врачи нашли у него опухоль щитовидной железы. Певица всячески помогала ему справляться с болезнью.

Для Катиной Демьян стал вторым ребенком. Первого сына Александра она родила от словенского музыканта Сашо Кузмановича в 2015 году. Брак продлился с 2013 по 2019 год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруг Лены Катиной в начале ее беременности не поверил в свое отцовство.

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