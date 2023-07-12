«Работаю над собой ежедневно»: Полина Гагарина назвала свой главный недостаток

|
Рита Миронова
Рита Миронова 37 0

Полина Гагарина назвала суетливость своим главным недостатком

«Работаю над собой ежедневно»: Полина Гагарина назвала свой главный недостаток

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Читайте нас в: Дзен Новости

Певица пытается исправиться и искоренить в себе качество, которое порой мешает ей в жизни.

Полина Гагарина раскрыла свой главный недостаток. По мнению певицы, в жизни ей очень мешает суетливость. Об этом она рассказала в интервью изданию Hello!

«Пожалуй, самый главный мой недостаток — это суетливость в некоторых ситуациях. Ее еще можно назвать нетерпеливостью», — сказала артистка.

По ее словам, это качество преследует ее, так как она энергичный и активный человек. Поэтому зачастую хочется всего и сразу и очень боится что-то не успеть, поэтому буквально спешит жить.

«Я очень ценю время, свое и других людей, поэтому спешу жить. Но я работаю над собой ежедневно», — отметила певица.

Гагарина пытается исправиться и искоренить эту суетливость, потому что считает, что быстро — это медленно, но постоянно. В жизни, считает артистка, нужно делать все планомерно и не спеша.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Полина Гагарина ответила на слухи о романе с женатым.

+13° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
90.50
-0.99 99.68
-0.74
Не бойтесь выделяться из толпы: китайский совет дня на среду, 12 июля

Последние новости

14:41
«Я абсолютно в себе не был уверен»: чувства IVAN перед «Евровидением»
14:39
Мисс невезение: чем запомнилась дочь пензенского губернатора Наталья Бочкарева
14:35
«Думали, рассуждали»: Нарышкин сообщил о переговорах по Украине с главой ЦРУ
14:31
Чиновник из Волгоградской области погиб, спасая тонувшую в шторм девушку в Анапе
14:23
«Настоящая трагедия»: Столтенберг рассказал о судьбе НАТО, когда РФ одержит победу
14:20
Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы только по военным целям

Сейчас читают

Дворец по виду и цене: как выглядит могила убитой раком Веры Глаголевой
Воинственные карлики: почему Берлин начал отказывать Киеву в поставках вооружения
Дочь экс-губернатора Пензенской области Наталья Бочкарева найдена мертвой
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео