Звезду «Кухни» Тарасова заставляют вернуть взятый мошенниками микрозайм

Известный актер воспользовался услугами каршеринга и неожиданно для себя «оформил» несколько кредитов в разных городах России.

Звезду сериала «Кухня» Никиту Тарасова коллекторская компания из Красноярска заставляет вернуть микрозайм, оформленный мошенниками на его имя. Подробности странной истории выяснило издание KP.RU.

По словам адвоката актера Марии Щербенок, паспортные данные Тарасова утекли в сеть и оказались у злоумышленников после того, как он несколько лет назад воспользовался услугами каршеринга в Москве.

«Систему взломали неизвестные, произошла утечка данных тысячи пользователей. Среди украденных сведений были и паспортные данные Никиты Тарасова. Какие-то „умельцы“ воспользовались утечкой и оформили несколько микрозаймов в разных городах России», — пояснила Щербенок.

О «долге» актер узнал после того, как ему на почту пришло соответствующее уведомление от одного из красноярских коллекторских агентств. Тарасов попытался связаться со сборщиками долгов, но на телефонные звонки в Красноярске никто не отвечал. Тогда артист обратился к адвокату. Уже вместе они попытались выйти на связь с коллекторами, однако ни через почту, ни через бюро кредитных историй сделать этого не удалось.

«Сейчас я, как доверенное лицо, подаю заявление в полицию. Может быть, у них получится выйти на эту организацию быстрее, чем у нас. Также готовится исковое заявление в суд о признании договора незаключенным и об аннулировании записи в кредитной истории», — сказала адвокат.

По ее словам, большинство подобных организаций, когда им предъявляют доказательства того, что долг записан на человека ошибочно, отказываются от претензий в досудебном порядке. Так вышло с несколькими другими микрозаймами, тоже оформленными мошенниками на имя Тарасова.

Однако встречаются и компании, подобные сборщикам долгов из Красноярска. Их сотрудники не хотят решать вопрос миром, игнорируют доказательства, отправляют в полицию и суд, либо предлагают оплатить по сути чужой долг. По словам Щербенок, с подобной проблемой к ней обращается далеко не первый человек — только за последний год было несколько таких жалоб.

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