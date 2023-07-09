Эль-Ниньо возвращается: как этот природный феномен влияет на погоду в России

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Природный феномен Эль-Ниньо оказывает влияние на погоду в России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Uwe Kribus; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Это явление, из-за которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного. А это, в свою очередь, влияет на изменение климата. Чего ждать россиянам?

Температура на планете неуклонно растет. На этой неделе сразу несколько дней подряд фиксировали рекорды и преодолели психологическую отметку — плюс 17. Это средняя земная температура, здесь учитывается и пустыня Сахара и ледники Антарктиды. Но тенденция неумолима — вверх. Так что в США впервые решили выделить государственные деньги на изучение методов охлаждения Земли.

Белый Дом опубликовал доклад, где расписал направления для изучения. Идей для солнечной геоинжинерии, так это называется по-научному, на самом деле много. Все они направлены на то, чтобы Земля меньше нагревалась, и меньше солнечной радиации попадало к нам.

Есть довольно простые методы. Например, красить белой краской крыши и дороги. Гениально! Но высветленные здания сложнее обогревать зимой. Да… в солнечной геоинженерии нет простых решений — все с побочными эффектами. Например, можно вспенивать океан — он тоже будет меньше поглощать тепла. Или отбелить облака, например, морской солью. Но такое вмешательство может уничтожить целые экосистемы. Самое популярное направление научной мысли — это что-нибудь распылить. Сульфат серы или даже алмазную нанокрошку — в атмосфере, стратосфере или в космосе, чтобы защититься от солнечной радиации. Безумно дорого и недолговечно. Есть уж совсем безумные идеи — построить космический щит или сдвинуть Землю с орбиты подальше от Солнца. Главное, чтобы деньги выделялись на прожектирование. США на это выделяют. Многие на этом зарабатывают. Как бывший вице-президент США Альберт Гор. По самым скромным подсчетам, он обогатился на 100 миллионов долларов на торговле парниковыми квотами. Только вот природе от этого лучше не стало.

И не надо думать, что глобальное потепление не наша проблема. Волны жары накрыли на этой неделе и центральную Россию с Москвой, и бескрайнюю тайгу вдоль Енисея и Лены. И там, и там до плюс 30-ти. И это не конец. Далеко у Западного побережья Южной Америки вновь началось редкое природное явление Эль-Ниньо — когда по Тихому океану растекается огромное теплое озеро. И в ближайшие полгода оно будет еще сильнее нагревать планету. Казалось бы где Эль-Ниньо, а где мы!

Но научно доказано: когда у них там Эль-Ниньо — у нас на Черноморском побережье более теплая погода. В июле, сентябре и декабре фиксируют температуры выше нормы. Появилось Эль-Ниньо — и в Черном море на этой неделе прогрелась вода до «купательной» температуры. Сейчас на пляжах той же Анапы, Геленджика и Сочи — не протолкнуться.

Тема:
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