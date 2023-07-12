Девочка упала в обморок после укуса белки в Нескучном саду в Москве

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 649 0

Ребенок был экстренно госпитализирован в больницу.

Девочка упала в обморок после укуса белки в Нескучном саду в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Одиннадцатилетняя девочка упала в обморок после укуса белки в Москве. Пушистый грызун укусил ее в столичном Нескучном саду. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Произошло все очень быстро. Ребенок в процессе игры со сверстниками поймал белку в руки. Маленький и казалось бы безобидный зверек от испуга пустил в ход клыки и укусил ее. После полученной травмы девочка упала на землю.

Несовершеннолетняя была экстренно госпитализирована в медицинское учреждение. Подробностей о ее состоянии пока нет. Что именно спровоцировало потерю сознания, устанавливается.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Башкирии на двоих детей напал рой пчел. Все случилось, когда братья гуляли по лесу. Из потерпевших медики вытащили 465 пчелиных жал. Врачи считают, что ребятам повезло остаться живыми после поступления такого количества пчелиного яда в организм.

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