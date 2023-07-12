«Террористический режим»: Захарова прокомментировала планы Макрона по Украине

По ее словам, люди должны понимать, чем они занимаются, спонсируя террористов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала корреспонденту «Известий» информацию о планах президента Франции Эммануэля Макрона передать Украине дальнобойные ракеты.

По ее словам, это поддержка террористического режима.

«Надо выражаться четко — это террористический режим. Все, кто поставляет ему оружие, и кто материально это спонсирует, а также идеологически поддерживает, должны понимать, чем они занимаются», — заявила Захарова.

Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом саммита НАТО в Вильнюсе заявил о намерении поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия в рамках поддержки контрнаступления ВСУ. Ракеты, которые Макрон собрался передать Киеву, — это SCALP-EG (SCALP) — французский аналог британских ракет Storm Shadow.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, чем опасны ракеты, которые Макрон хочет передать Киеву.