«Террористический режим»: Захарова прокомментировала планы Макрона по Украине

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 88 0

Представитель МИД Захарова: планы Парижа передать Киеву дальнобойные ракеты — спонсирование терроризма

Фото, видео: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru

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По ее словам, люди должны понимать, чем они занимаются, спонсируя террористов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала корреспонденту «Известий» информацию о планах президента Франции Эммануэля Макрона передать Украине дальнобойные ракеты.

По ее словам, это поддержка террористического режима.

«Надо выражаться четко — это террористический режим. Все, кто поставляет ему оружие, и кто материально это спонсирует, а также идеологически поддерживает, должны понимать, чем они занимаются», — заявила Захарова.

Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом саммита НАТО в Вильнюсе заявил о намерении поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия в рамках поддержки контрнаступления ВСУ. Ракеты, которые Макрон собрался передать Киеву, — это SCALP-EG (SCALP) — французский аналог британских ракет Storm Shadow.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, чем опасны ракеты, которые Макрон хочет передать Киеву.

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