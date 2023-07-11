Французский «скальпель»: чем опасны ракеты, которые Макрон хочет передать Киеву
Военный эксперт Кнутов: вслед за французскими ракетами SCALР киевскому режиму начнут передавать немецкие
Фото, видео: Reuters / BENOIT TESSIER; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru
Париж намерен поставить ВСУ дальнобойные боеприпасы в рамках поддержки «контрнаступления».
Ракеты, которые президент Франции Эммануэль Макрон собрался передать Киеву, — это SCALP-EG (SCALP) — французский аналог британских ракет Storm Shadow. О том, чего стоит от них ожидать, в комментарии 5-tv.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
По сути, SCALP и Storm Shadow — это одна ракета, разработанная в 1990-х компаниями Matra и British Aerospace. Однако производитель — компания MBDA — выпускал ее в двух вариантах: Scalp для Франции и Storm Shadow для Великобритании.
Соответственно, отметил Кнутов, технические характеристики ракет идентичны: дальность действия до 500 километров, полет на высотах 30-50 метров со скоростью в пределах одного Маха, интеллектуальная система наведения и высокая точность поражения.
«Передача дополнительных наступательных вооружений, конечно, не будет способствовать миру. Наоборот — это эскалация боевых действий. Основная цель передачи этих ракет — поддержать наступательные возможности украинской армии, с учетом того, что на сегодня она фактически остается на месте и не имеет продвижения в ходе широко разрекламированного „контрнаступа“», — отметил эксперт.
Кнутов спрогнозировал, что вслед за французскими ракетами киевскому режиму начнут передавать немецкие со схожими характеристиками. Это можно оценивать исключительно как стремление любой ценой затянуть боевые действия и усилить конфликт.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон перед началом саммита НАТО в Вильнюсе заявил о намерении поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия в рамках поддержки контрнаступления ВСУ. При этом он не уточнил, о каких именно ракетах идет речь.
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