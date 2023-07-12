Стилиста сборной России Наталью Долотову обокрали во время отдыха в Казахстане

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 889 0

Стилиста сборной России по художественной гимнастике Наталью Долотову обокрали в Казахстане

Фото, видео: Instagram* / natasha.dolotov; 5-tv.ru

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Казахстанские полицейские сработали плохо. Злоумышленника уже не найдут?

Стилист сборной России по художественной гимнастике Наталья Долотова сейчас отдыхает с дочерью в Казахстане. Они живут в известном отеле в городе Актау. Но отпуск оказался омрачен неприятным путешествием: у девушки украли деньги. И вытащили их прямо из номера отеля.

Стилист много путешествовала по миру, но с воровством столкнулась впервые. Она рассказала сотрудникам на ресепшене, а затем служба безопасности начала внутреннее расследование. Но вора так и не нашли. И тогда было принято решение обратиться в полицию.

Казахстанские правоохранители приехали. Но, как сообщила 5-tv.ru знаменитость, сначала одни, а затем почему-то другие. После того, как сотрудники все-таки приступили к работе, они сняли отпечатки с пальцев стилиста. А затем начали описывать все вещи, которые были в номере. На это ушло много времен. Девушка рассказала о своей трагедии в личном блоге. Сайт 5-tv.ru эксклюзивно опубликовал кадры работы полиции над этим делом.

Дальше девушка была вынуждена поехать с полицейскими в участок, где она написала заявление. А на следующее утро правоохранители прибыли к стилисту в отель. Как она заявила, все для того, чтобы пострадавшая подписала отказ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезду сериала «Ментовские войны» обокрали в московском баре.

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