Моди планирует посетить Россию по приглашению Путина

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 32 0

Речь идет об участии в 24-м ежегодном российско-индийском саммите.

Моди планирует посетить Россию по приглашению Путина

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву для участия в ежегодном двустороннем саммите. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Индии.

В ведомстве уточнили, что речь идет о 24-м ежегодном российско-индийском саммите. Конкретные даты проведения мероприятия пока не определены — их согласуют по дипломатическим каналам с учетом интересов обеих сторон.

«Премьер-министр принял приглашение. Сроки проведения саммита будут согласованы по дипломатическим каналам с учетом взаимного удобства», — отметили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита БРИКС. Встреча прошла в конгрессно-выставочном центре «Бхарат Мандапан» в Нью-Дели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин прибыл в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС. Визит российского лидера в Индию продлится с 11 по 13 сентября.

В рамках поездки запланировано участие в международной промышленной выставке «Иннопром. Индия» и выступление на Деловом форуме БРИКС. Основная программа восемнадцатого саммита пройдет в субботу. Также у Путина запланированы двусторонние встречи с главами и представителями ряда государств.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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