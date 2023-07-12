«Не обошлось без происшествия»: певица Слава завалила в Турции верблюда

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 11 0

Певица Слава попыталась забраться на верблюда и уронила его

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova; Instagram* / nastya_slava; 5-tv.ru

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Артистка не стесняется шутить и смеяться над собой.

Певица Слава находится на гастролях в Турции. Выкроив время на отдых она отправилась на пляж, е решила прокатиться на верблюде. Однако оседлать животное так и не смогла. Кадры своего конфуза она опубликовала в социальной сети.

На опубликованном видео знаменитость, знаменитость стала взбираться на верблюда. Однако тот желания артистки не разделил и завалился, едва певица запрокинула одну ногу.

«Бабуля Слава завалила верблюда! Пребывая на гастролях в Турции, не обошлось без очередного происшествия. Со мной, как обычно, не соскучишься!» — подписала ролик она.

Однако не все подписчики певицы оценили это действие и выдали порцию критики. Они указали, что эксплуатация изнуряет верблюдов и может привести к перелому позвоночника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой конфуз случился у певца Дмитрия Колдуна во время концерта.

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