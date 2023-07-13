Оказывал помощь ВСУ: трансгендера из Орловской области задержали за госизмену

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

ФСБ: трансгендер и ЛГБТ-активист из Орловской области задержан за госизмену

Фото, видео: www.globallookpress.com / Boris Roessler; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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ЛГБТ-активист переводит деньги киевскому режиму. Чем еще он занимался?

Трансгендера из Орловской области задержали за госизмену. Об этом сообщает ФСБ России.

«Подозреваемый осуществил безналичный денежный перевод на расчетный счет кредитно-финансовой организации Украины в целях оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины», — говорится в сообщении.

Также известно, что задержанный — активист ЛГБТ-движения, ранее изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину, волонтер правозащитного медиа-проекта «ОВД-Инфо»*, а также администратор тематического антироссийского информационного ресурса.

До этого блогера-трансгендера Хилми Форкса задержали в Москве по подозрению в публичной демонстрации и распространении порнографических материалов.

Как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, семейные традиционные ценности — это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития страны и в настоящем, и в будущем. Так, в декабре прошлого года глава государства подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в стране.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как блогера Хилми Форкса задержали в Москве.

* — признан иноагентом в РФ.

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