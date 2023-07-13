Суд заочно арестовал экс-замминистра энергетики Милова* за фейки о ВС РФ
Бывший чиновник распространял ложные сведения о российской армии.
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов* заочно арестован. Такое решение вынес столичный Басманный суд по делу о фейках про российскую армию.
Таким образом, бывший чиновник арестован на два месяца с момента экстрадиции в Россию либо задержания на территории страны. При этом, согласно статье, которая ему вменяется, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Милов объявлен в международный розыск.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Басманный суд Москвы вынес обвинительный приговор медиа-менеджеру Илье Красильщику по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ.
* — признан иноагентом в РФ.
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