В ОНК опровергли сообщения, что Суровикин находится в «Матросской тишине»

Генерала Сергея Суровикина нет в «Матросской тишине». Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, который посетил СИЗО.

«Вряд ли он там, да и вообще в каком-либо месте принудительного содержания (данный факт очень сложно скрыть)», — отметил Мельников, удивившись, что украинские журналисты и различные Telegram-каналы продолжают утверждать обратное.

Прежде он уже опровергал данные британской газеты, журналисты которой заявили, что Суровкин якобы находится в СИЗО «Лефортово». Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал обращаться по данной теме в Минобороны РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков опроверг слухи насчет осведомленности Суровикина о мятеже Пригожина.