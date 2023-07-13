Остался кухонный гарнитур: очевидец рассказал об унесенном в море домике в Туапсе

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 118 0

Очевидец Борис: стихия накрыла район Туапсе рано утром, целый дом смыло в море

Фото, видео: 5-tv.ru

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Появились новые кадры с места, где жилой дом с семьей и детьми унесло в море в Туапсе. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По словам местного жителя, внутри дома находилась его сестра, но он так ничего и не смог сделать. Домика на месте не оказалось.

«Это очень тяжело. Это произошло рано утром, пока все спали. Никто не ожидал. Я не могу найти своих ребят», — говорит мужчина по имени Борис.

По его словам, домик просто подняло волной и унесло. Все, что от него осталось — кухонный гарнитур и мебель.

До этого в Туапсе возбудили уголовное дело по факту исчезновения четырех человек после резкого ухудшения погодных условий. В минувшую ночь сильный ливень смыл один из частных домов в поселке Тюменский в реку Казачья щель, впадающую в Черное море. В тот момент в доме находились трое: 23 и 19-летние девушки, а также 15-летний подросток. Потоком воды смыло в море и машину местного 67-летнего жителя, он находился внутри салона авто в этот момент.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Туапсе возбудили уголовное дело после пропажи четырех жителей из-за разгула стихии.

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