Кумир девичьих грез больше не свободен: звезда «Кадетства» Головин играет свадьбу
Актер Александр Головин играет свадьбу со своей возлюбленной Сашей Поповой
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Актер поделился фотографиями с торжества.
В конце мая артист Александр Головин сделал предложение руки и сердца своей коллеге по творческому цеху Саше Поповой. Буквально на днях влюбленные заявили о подаче документов в ЗАГС и покупке колец, а уже сегодня играют свадьбу.
Актер поделился фотографиями с торжества. Он опубликовал снимки в личном блоге, сделанные в машине. По всей видимости, пара направлялась на роспись.
Актер Александр Головин играет свадьбу.
Для торжества 36-летняя невеста выбрала традиционное белое платье с фатой. Свой образ она дополнила гладко уложенными волосами и серьгами с бусинами.
Жених отдал предпочтение серым классическим брюкам и светлой рубашке.
«Александра, спасибо твоим маме и папе!» — расчувствовался 34-летний жених.
К слову, Головин и Попова вместе уже более двух лет. За это время артисты редко делились подробностями личной жизни.
Несколько лет назад в СМИ прогремел скандал с участием Головина. У звезды сериала «Кадетство» был роман со Светланой Белогуровой, которая родила ему дочь Оливию. Поначалу она утверждала, что артист не желает видеться с малышкой и выплачивать алименты. А мужчина отрицал отцовство. Однако через время женщина смогла решить этот вопрос через суд.
Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Головин с Сашей Поповой подали заявление в ЗАГС.
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