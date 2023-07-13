Кумир девичьих грез больше не свободен: звезда «Кадетства» Головин играет свадьбу

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Полина Долгова
Полина Долгова 119 0

Актер Александр Головин играет свадьбу со своей возлюбленной Сашей Поповой

Кумир девичьих грез больше не свободен: звезда «Кадетства» Головин играет свадьбу

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Актер поделился фотографиями с торжества.

В конце мая артист Александр Головин сделал предложение руки и сердца своей коллеге по творческому цеху Саше Поповой. Буквально на днях влюбленные заявили о подаче документов в ЗАГС и покупке колец, а уже сегодня играют свадьбу.

Актер поделился фотографиями с торжества. Он опубликовал снимки в личном блоге, сделанные в машине. По всей видимости, пара направлялась на роспись.

Актер Александр Головин играет свадьбу Актер Александр Головин играет свадьбу. Фото: Instagram* / s.a.n.e.k13

Для торжества 36-летняя невеста выбрала традиционное белое платье с фатой. Свой образ она дополнила гладко уложенными волосами и серьгами с бусинами.

Жених отдал предпочтение серым классическим брюкам и светлой рубашке.

«Александра, спасибо твоим маме и папе!» — расчувствовался 34-летний жених.

К слову, Головин и Попова вместе уже более двух лет. За это время артисты редко делились подробностями личной жизни.

Несколько лет назад в СМИ прогремел скандал с участием Головина. У звезды сериала «Кадетство» был роман со Светланой Белогуровой, которая родила ему дочь Оливию. Поначалу она утверждала, что артист не желает видеться с малышкой и выплачивать алименты. А мужчина отрицал отцовство. Однако через время женщина смогла решить этот вопрос через суд.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Головин с Сашей Поповой подали заявление в ЗАГС.

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