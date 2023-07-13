В сторону будущего: как Россия преодолевает технологическую блокаду

Президент РФ Владимир Путин выступил на форуме будущих технологий. Какие важные вещи озвучил глава государства? И какие технологии были представлены в рамках мероприятия?

Россия столкнулась с давлением через ограничение технологий. Западные оппоненты рассчитывали, что страна отступит. Однако она будет идти только вперед своим путем. Об этом Владимир Путин заявил на форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». Он проходит в Центре международной торговли, где ученые и бизнесмены уже успели обсудить возможности современных разработок.

Президент не раз говорил, что России необходим технологический суверенитет, в первую очередь для безопасности и роста экономики. Специалисты доказывают, что страна движется в сторону будущего. Президенту показали самый мощный квантовый компьютер в России. И это еще не предел возможностей. Наш обозреватель Виктор Синеок рассказал об этом подробнее.