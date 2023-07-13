Путин: возможное членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности РФ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 182 0

Президент прокомментировал последствия членства Киева в военном блоке.

Фото, видео: Reuters / VALENTYN OGIRENKO; 5-tv.ru

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Возможное членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

В том числе по этой причине, отметил он, Россия и проводит специальную военную операцию.

«Я уверен, что это не повысит безопасность самой Украины, да и в целом сделает мир уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене», — отметил Путин.

В рамках состоявшегося в Вильнюсе саммита военного блока были вынесены некоторые решения по вступлению Незалежной в НАТО. Клуб отменил для страны обязательный план действий, который необходимо совершить для присоединения. Однако основным условием осталось завершение конфликта. Каким именно путем — не уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Джо Байдена, Украина станет членом НАТО, однако случится это лишь после завершения конфликта Москвы и Киева.

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