Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией

Народная артистка РФ Татьяна Васильева обратилась за помощью к медикам. Как стало известно 5-tv.ru, ее госпитализировали в два часа ночи 14 июля из дома.

Актрису забрали с гипертонией в больницу, ее состояние оценивается как средней тяжести.