Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией
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Состояние здоровья знаменитости остается стабильным.
Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova
Народная артистка РФ Татьяна Васильева обратилась за помощью к медикам. Как стало известно 5-tv.ru, ее госпитализировали в два часа ночи 14 июля из дома.
Актрису забрали с гипертонией в больницу, ее состояние оценивается как средней тяжести.
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