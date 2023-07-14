Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 507 0

Состояние здоровья знаменитости остается стабильным.

Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Народная артистка РФ Татьяна Васильева обратилась за помощью к медикам. Как стало известно 5-tv.ru, ее госпитализировали в два часа ночи 14 июля из дома.

Актрису забрали с гипертонией в больницу, ее состояние оценивается как средней тяжести.

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