Села Запорожской области оказались под ударом ВСУ, погиб ребенок

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Страны «коллективного Запада» передают ВСУ кассетные боеприпасы, Зеленский обещает не использовать их против гражданских. Но уже сейчас такие снаряды бьют по городам.

Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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И без Пентагона на вооружении ВСУ хватает кассетных бомб. По предварительным данным следователей, именно такими боеприпасами советского производства обстреляли несколько сел Запорожской области.

В одном из них от разрывов снаряда погиб десятилетний мальчик. Последствия удара смертоносным оружием показал военкор «Известий» Роман Польшаков.

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