Села Запорожской области оказались под ударом ВСУ, погиб ребенок
В России Эфирная новость 156 0
Страны «коллективного Запада» передают ВСУ кассетные боеприпасы, Зеленский обещает не использовать их против гражданских. Но уже сейчас такие снаряды бьют по городам.
Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
И без Пентагона на вооружении ВСУ хватает кассетных бомб. По предварительным данным следователей, именно такими боеприпасами советского производства обстреляли несколько сел Запорожской области.
В одном из них от разрывов снаряда погиб десятилетний мальчик. Последствия удара смертоносным оружием показал военкор «Известий» Роман Польшаков.
Читайте также
+15° 757 мм рт. ст.
88%
88%
90.18
-0.45 100.68
0.79
-0.45 100.68
0.79
Нашли ошибку?