Троих молодых людей с огнеметом задержали на крыше дома в Москве

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 520 0

Что они там делали с опасным оружием в руках?

Троих молодых людей с огнеметом задержали на крыше дома в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Новости

Трое молодых людей решили развлечься с огнеметом, купив его через интернет, на крыше дома в Москве. Однако были задержаны полицией, сообщает источник 5-tv.ru.

По его данным, в полицию сначала сообщили о возгорании на крыше дома по 1-му Вражскому переулку. Прибывшие на место сотрудники не обнаружили пожара, но заметили граждан с огнеметом.

Троих молодых людей с огнеметом задержали на крыше дома в МосквеТроих молодых людей с огнеметом задержали на крыше дома в Москве. Фото: 5-tv.ru

Оказалось, что 23-летние парни купили опасное оружие, чтобы записать клип и прославиться в социальных сетях. Теперь они находятся в полицейском участке, огнемет изъят.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российского блогера и трансгендера Хилми Форкса оштрафовал московский суд за мелкое хулиганство.

+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.18
-0.45 100.68
0.79
Держим ухо востро: китайский совет дня на пятницу, 14 июля

Последние новости

12:36
В Кремле отреагировали на попытку атаки дроном Курской АЭС
12:36
«Их уничтожили»: Россия имеет колоссальное преимущество над Украиной по числу танков
12:35
Песков не стал комментировать якобы отставку генерала Попова
12:33
Мать утопила 10-месячную дочку в реке в Ярославле на глазах у сына
12:23
Боксер Александр Усик решил баллотироваться в президенты Украины
12:17
«Планируют отселяться на Марс?»: Захарова о странах, поставляющих дроны Украине

Сейчас читают

Исполнитель хита «Здравствуй, чужая милая» Солодуха победил алкоголизм
Лавров прибыл на заседание Восточноазиатского саммита в индонезийской рубашке
Военкор Коц сообщил о передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео