«Я приседаю по 150 раз»: Боня отреагировала на обвинения в новой пластике

Девушка показала свою фигуру в облегающем платье.

Телеведущая и блогер Виктория Боня дала обратную реакцию на обвинения в новой пластической операции. Дело в том, что подписчики уличили 43-летнюю знаменитость в том, что она сделала хирургическое вмешательство, увеличив ягодицы.

В связи с этим Боня записала видео, где предстала в облегающем платье светло-розового цвета длины макси, которое отлично подчеркнуло ее формы.

«Я приседаю по 150 раз с весом 20 килограммов каждый день!» — заявила звезда.

Однако прежде Виктория Боня и вправду делала пластическую операцию, ее стоимость обошлась в несколько миллионов рублей. По словам телезвезды, врачи сделали ей подтяжку мышц шеи в совокупности с липосакцией зоны подбородка и овала лица. Такая процедура называется Ponytail lift (Пони тейл — «конский хвост». — Прим. ред.).

Недавно знаменитость заявила о желании исправить форму глаз. Для проведения данной манипуляции она обратилась к пластическому хирургу моделей Беллы Хадид и Кендалл Дженер.

После консультации с врачом инфлюэнсерша рассказала, что подобное вмешательство стоит 250 тысяч долларов. При этом она отметила, что ей сделали скидку и окончательная стоимость составляет 215 тысяч долларов, если переводить на рубли, то это около 19 миллионов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, Виктория Боня лишилась части женской красоты после разрыва с богатым ухажером.

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