Раскрыто место лечения певицы МакSим от алкогольной зависимости

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Полина Долгова
Полина Долгова 55 0

Певица МакSим начала лечение от алкоголизма в частной клинике за миллион рублей в месяц

Раскрыто место лечения певицы МакSим от алкогольной зависимости

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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За один месяц с пациента в вип-отделении берут около полутора миллионов рублей.

Недавно российская певица МакSим начала лечение от алкогольной зависимости. В опубликованном видеоролике на странице в социальной сети девушка искренне призналась о пристрастии к спиртному. По данным издания Super.ru, артистка проходит лечение в элитной наркологической больнице Маршака.

Стоимость проживания в стационаре составляет один миллион рублей за 28 дней. Медицинское учреждение может поместить в своих стенах до 40 пациентов, а в его программу входят вывод из запойных состояний, кодирование от алкозависимости и медикаментозное лечение.

Здание оснащено залами для спорта, бассейном, теннисными кортами, а также местами для спокойного времяпрепровождения. В двадцати минутах от него находится премиум-отделение, которое предоставляет круглосуточные консультации с психологами, индивидуальное меню от поваров и возможность видеться с родными в любое время.

В своей речи, артистка отметила, что из-за тяжелой болезни, предшествующей алкоголизму, она слишком рано стала гастролировать. Точкой срыва стал концерт в Сочи, за которой звезда хита «Знаешь ли ты» извинилась перед поклонниками.

Ранее 5-tv.ru писал, чем важно признание МакSим в алкогольной зависимости.

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