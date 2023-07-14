Гусеницы и удав: опубликован необычный райдер Люси Чеботиной

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Рита Миронова
Рита Миронова 35 0

В райдере Люси Чеботиной прописан аквариум с гусеницами и террариум с удавом

Гусеницы и удав: опубликован необычный райдер Люси Чеботиной

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Помимо условий в графике, проживании и питании, в требованиях певицы есть еще несколько удивительных пунктов.

Певица Люся Чеботина согласна давать концерты, если в ее гримерке будет сырное ассорти, разные виды орехов, фрукты с бутербродами и удав с гусеницами. Необычный райдер обнародовало издание Super.

Администраторы певицы четко прописали в райдере обо всех пунктах, включая финансовые условия, транспорт, проживание в гостинице, график, питание и гримерные комнаты. Так, среди прочего, в гримерной комнате артистки должны быть:

  • свет;
  • бутерброды;
  • фруктовая тарелка;
  • сырное ассорти;
  • чай, кофе;
  • шоколад;
  • мясная нарезка.

И еще много чего съедобного и не только. Больше всего удивляет последний пункт в райдере, выделенный красным цветом.

«В гримерной артиста в обязательном порядке должен быть размещен аквариум с гусеницами и террариум с удавом. Размер удава нужно согласовать заранее с директором артиста», — написано в требованиях.

К слову, пункт про удава оказался лишь проверкой для заказчиков. Так Чеботина и ее директор хотели проверить, сколько внимательно организаторы изучают райдер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Люся Чеботина писала стихи на уроке химии.

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