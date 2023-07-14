Время для серьезных размышлений: прогноз Таро на неделю с 17 по 23 июля

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Айгуль Хуснетдинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий таро-прогноз на неделю с 17 по 23 июля.

Общий фон недели (карта Семерка пентаклей в перевернутом положении)

Лучше всего в ближайшие семь дней наконец расслабиться и не заниматься рабочими вопросами. Если вы будете создавать новые проекты, они, скорее всего, не выгорят. Необходимо отложить в сторону все накопившиеся вопросы и просто влиться в поток спокойствия, равновесия, а не думать о том, как жить дальше. Сфокусируйте свое внимание на отдыхе.

Здоровье (карта Королева мечей в перевернутом положении)

Эта карта говорит нам о возможных проблемах с суставами, позвоночником и общим состоянием неблагополучия смешанного с недовольством, когда у вас внутри зреет раздражение, и вы не можете разобраться с собой.

Есть риск, что вы начнете выплескивать свою злость на других и испортите отношения с окружающими. Обратите внимание на то, что вас давно беспокоит, могут выйти на первый план проблемы, связанные с опухолями или кожными высыпаниями. Также хорошее время для планирования серьезных операций, все пройдет успешно.

Финансы (карта Десятка кубков в перевернутом положении)

С деньгами сложилась совершенно обычная ситуация, никаких дурных потрясений на следующей неделе вас не ожидает. Рассчитывайте свои расходы как обычно, неприятностей не будет.

Личная жизнь (карта Отшельник в прямом положении)

Настает время для серьезных размышлений — насколько вы с партнером совместимы, вместе ли вы идете, получает ли ваша духовная сторона подпитку от любимого, да и вообще — как жить дальше с этим человеком. Если вы одиноки, то карта говорит о том, что вам надо понять, какой именно спутник вам нужен, неделю посвятите размышлению над этим вопросом.

Совет недели (карта Восьмерка мечей в прямом положении)

Радикальных решений принимать на этой неделе не стоит, чего бы они не касались. Продолжайте жить в том же ритме, который у вас был, используйте обстоятельства, в которых вы сейчас находитесь, для развития.

Не нужно скоропалительно уходить с работы, если там какие-то сложности, и не стоит бросаться в новые отношения или разрывать старые. Разберитесь с тем, что есть. Суть недели будет состоять из размышлений о том, как строить свою жизнь дальше.

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