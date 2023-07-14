В Черном море обнаружили свободно дрейфующую украинскую мину

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 381 0

В Минобороны РФ напомнили, что данные террористические действия киевского режима наблюдаются не в первый раз.

В Черном море обнаружили свободно дрейфующую украинскую мину

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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На северо-западе Черного моря обнаружили свободно дрейфующую украинскую мину, в связи с чем Черноморский флот выпустил мореплавателям предупреждение об опасности. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Там отметили, что боеприпас создает угрозу для гражданских судов.

«Обнаруженная мина была выставлена украинскими военно-морскими силами в начале 2022 года в ходе беспорядочного минирования прибрежной акватории Черного моря, не взирая на угрозу безопасности мореплавания», — отмечается в сообщении.

При этом в ведомстве напомнили, что это не первый случай — в марте 2022 года нацисты установили якорные мины в акватории у побережья Одессы, затем они дрейфовали в районе Румынии и Турции. К счастью, тогда трагедии удалось избежать.

«Непрофессионализм и безответственность украинских ВМС привели к тому, что сегодня неизвестное количество мин дрейфует в акватории Черного моря, неся постоянную угрозу судоходству», — добавили в Минобороны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на берегу Черного моря в грузинском Батуми взорвалась мина, которую принесло течением.

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