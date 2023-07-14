Сотрудники ЧВК «Вагнер» провели инструктаж для военных Белоруссии

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 50 0

Все занятия проводятся под Осиповичами в Могилевской области.

Сотрудники ЧВК «Вагнер» провели инструктаж для военных Белоруссии

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Сотрудники ЧВК «Вагнер» провели инструктаж для сил территориальной обороны Белоруссии. Об этом сообщает министерство обороны страны.

«Военнообязанные осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине», — говорится в сообщении.

Также известно, что в качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК «Вагнер».

До этого стало известно о передаче боеприпасов и тяжелой военной техники от ЧВК «Вагнер» российской армии. В Минобороны отметили, что вся техника пройдет техническое обслуживание и подготовку для использования по предназначению.

В сети появилось видео, как длинная колонна без тяжелой техники двигалась по трассе М4 в сторону Москвы в сопровождении полиции. Как сообщали подписчики, в колонне были автобусы с белорусскими номерами, что может косвенно говорить о пункте назначения.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как военкор Коц сообщил о передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей.

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