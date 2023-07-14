«Никаких заявлений»: появились новые подробности о зерновой сделке

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 48 0

Песков заявил, что никаких заявлений по зерновой сделке с российской стороны не было

«Никаких заявлений»: появились новые подробности о зерновой сделке

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Прежде журналисты заявили, что якобы Владимир Путин согласился продлить инициативу. Но так или это на самом деле?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких заявлений, касающихся продления зерновой сделки, с российской стороны не было. Об этом он сказал 5-tv.ru.

«Никаких заявлений на этот счет с российской стороны не было», — сказал он.

До этого журналисты писали, что глава России Владимир Путин якобы согласился на продление зерновой сделки, хотя президент Турции Тайип Эрдоган сказал, что у него с российским лидером «одинаковое мнение относительно продления зернового коридора».

В грядущий понедельник, 17 июля, истекает очередной срок продления зерновой сделки. В Кремле отметили, что решение Москвы будет объявлено заблаговременно. Российская сторона неоднократно указывала на невыполнение ее условий, которые являются основаниями для продления инициативы.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин оценил вероятность продления зерновой сделки.

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